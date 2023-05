L’Algérie condamne fermement les raids aériens menés par l’occupant sioniste dans la bande de Ghaza

L’Algérie a fermement condamné mardi les raids aériens menés par les forces d’occupation sionistes dans la bande de Ghaza, appelant la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité de l’ONU, à “intervenir d’urgence pour faire cesser ces attaques criminelles” et à faire respecter les droits du peuple palestinien, en premier lieu son droit à établir un Etat indépendant avec El-Qods comme capitale, indique le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger dans un communiqué.

“L’Algérie condamne fermement” les raids aériens brutaux menés par les forces d’occupation sionistes dans la bande de Ghaza, ayant fait de nombreux martyrs et blessés, dont des enfants et des femmes, a souligné le MAE, exprimant “sa vive préoccupation face à la succession des opérations barbares et à la dangereuse escalade menée par les forces d’occupation à l’encontre du peuple palestinien, qui constitue une violation flagrante de toutes les lois et us internationaux”.

“Tout en réitérant son entière solidarité avec le peuple palestinien, l’Algérie appelle la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité onusien, à intervenir d’urgence pour faire cesser ces attaques criminelles répétées et systématiques et à imposer le respect des droits du peuple palestinien, avec en tête son droit à instaurer un Etat indépendant avec El-Qods comme capitale”, lit-on dans le communiqué.