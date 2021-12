L’Algérie élimine le Qatar au terme d’un match fou !

Au terme d’un match intense, avec pas moins de 19 minutes d’arrêt de jeu, l’Algérie s’est imposée 2-1 face au Qatar ! Les Fennecs affronteront la Tunisie en finale samedi !

Alors que l’Algérie s’est imposée dans les ultimes minutes ce mercredi face au Qatar en demi-finale de la Coupe Arabe, les dix-huit minutes de temps additionnel données par l’arbitre en fin de match ont fait beaucoup parler.

Le début de la rencontre a été équilibré entre les deux équipes, où chacune voulait prendre le taureau par les cornes. La première action de la partie a été a l’actif du Qatar. L’attaquant Ali Al-Moez a tenté une frappe acrobatique qui a fini tout proche de la lucarne du portier Raïs M’bolhi (12e).

En présence de quatre joueurs a vocation offensive : Brahimi, Belaïli, Meziani, et Bounedjah, l’équipe nationale a dû attendre la 21e minute pour se créer la première occasion. Après un sublime une-deux entre Benayada et Meziani, ce dernier centre pour Bounedjah, qui n’est pas parvenu a reprendre la balle devant le gardien de but qatarien Saâd Al-Sheeb.

Les “Verts” ont monté en puissance au fil des minutes pour inquiéter sérieusement l’arrière garde d'”Al-Annabi”. A la 32e minute, Bounedjah décale pour Brahimi a l’entrée de la surface, mais le sociétaire d’Al-Rayyan SC (Qatar) tire sur le gardien de but. Les “Verts” venaient de s’offrir une grosse occasion pour ouvrir le score.

L’Algérie a failli ouvrir la marque par Bounedjah, servi en profondeur par le latéral gauche Lyes Chetti, très en jambes, mais le tir du buteur d’Al-Sadd (Qatar) est passé juste a côté du poteau droit du portier qatarien (52e).

Belaïli envoie les “Verts” en finale

Subissant la pression des “Verts”, la défense qatarienne a fini par craquer peu avant l’heure de jeu. Un corner algérien est repoussé par le portier adverse, mais Hocine Benayada reprend d’une belle reprise de volée, que Djamel Benlamri dévie légèrement de la tête au fond des filets (59e).

Alors qu’il représentait un véritable poison pour la défense adverse, Bounedjah est sorti sur blessure (67e), pour être remplacé par le défenseur Mehdi Tahrat, un changement tactique de la part de Bougherra, pour renforcer l’arrière garde algérienne.

La réaction du Qatar ne s’est pas faite attendre. La reprise de la tête de Boualem Khoukhi, a été repoussée grace a une excellente parade de M’bolhi (71e).

Complétement déchaînés en fin de match, les joueurs du sélectionneur espagnol Félix Sanchez se sont rués vers le camp algérien, ce qui leur a permis d’égaliser dans le temps additionnel (90e+7) sur une reprise de la tête de Mohamed Muntari.

Alors que tout le monde croyait que le Qatar allait continuer a presser les “Verts” pour renverser la vapeur, Brahimi s’infiltre dans la surface et provoque un penalty, transformé en deux fois par Youcef Belaïli (90e+17), qui signe son deuxième but dans ce tournoi.

Au terme de 19 minutes de temps additionnel, que le camp algérien a contesté, l’Algérie a arraché une qualification amplement méritée, aux dépens du champion d’Asie en titre, dont les supporters ont vécu une fin de soirée cruelle.