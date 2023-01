L’Algérie étrille le Niger et se qualifie en finale du CHAN

L’équipe nationale (A’) s’est qualifiée brillamment ce mardi soir en finale du CHAN après sa large victoire face au Niger (5-0).

Portés par le public oranais au stade Miloud Hadfi, les Verts ont validé leur billet de qualification pour la finale du CHAN en infligeant une lourde défaite aux nigériens.

Les buts ont été l’œuvre du capitaine Abdellaoui (10′), un doublé de Mahious (23′ et 34′) et Boureima Katakoré (45′ CSC) en première mi-temps et Bayazid à la 83è mn.

La première mi-temps s’est achevée sur une victoire logique (4-0) des coéquipiers du meilleur buteur du tournoi Aymen Mahious avec 5 buts à son actif.