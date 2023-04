L’Algérie évacue ses ressortissants et son personnel diplomatique du Soudan

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé le lancement de l’opération d’évacuation des ressortissants algériens établis au Soudan.

Le MAE commence ,ce lundi 24 avril 2023, à évacuer les ressortissants algériens établis au Soudan, les personnes désireuses de quitter ce pays ainsi que le personnel diplomatique de l’Algérie à Khartoum, a indiqué le département de Attaf dans un communiqué.

Le ministère affirme suivre de près la situation qui prévaut dans ce pays à travers la cellule de crise mise en place à cet effet et pilotée par le SG du MAE.

Il recommande ainsi aux ressortissants algériens présents dans ce pays à faire preuve de vigilance et à rester en contact permanent avec ses services via le numéro vert 00213 21504500 et le site électronique: cvgc.alertes@mae.dz