L’Algérie sera candidate a l’organisation de la CAN 2025

L’Algérie sera candidate a l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2025, après la décision de la Confédération africaine de football de la retirer a la Guinée, a annoncé samedi le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag.

“Il est temps que l’Algérie organise des événements d’envergure, on va présenter un bon dossier pour organiser la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2025. Nous allons prouver que l’Algérie est capable de le faire. La délégation d’inspection de la CAF s’est montrée satisfaite des installations sportives en vue du Championnat d’Afrique des nations CHAN 2022 que l’Algérie va abriter en janvier prochain. On défendra notre dossier de candidature jusqu’au bout”, a déclaré Abderrazak Sebgag a la presse avant le début de la cérémonie du tirage au sort du CHAN 2022.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a annoncé samedi a Alger la réouverture de candidatures pour l’accueil de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2025, après le retrait de l’organisation a la Guinée a cause des infrastructures qui ne sont pas prêtes.

Il a en outre appelé l’Algérie a se porter candidate pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025.

“J’encourage l’Algérie a présenter sa candidature pour abriter la CAN 2025, je veux leur donner l’opportunité d’organiser ce tournoi, cela fait très longtemps que l’Algérie n’a pas abrité la CAN (depuis 1990, ndlr). Il existe des infrastructures de classe mondiale. L’Algérie a une histoire avec le football, dont toute l’Afrique est fière”, a affirmé Motsepe lors d’une conférence de presse tenue samedi a Alger.

Pour rappel, l’Algérie s’apprête a organiser le championnat d’Afrique des locaux (CHAN-2022) décalé a 2023 ainsi que la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans en avril prochain.

L’Algérie avait organisé et remporté pour la première fois la Coupe d’Afrique des Nations en 1990.

La CAF retire l’organisation de la CAN 2025 a la Guinée

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé vendredi que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ne sera pas organisée en Guinée.

Coup de tonnerre sur la CAN. Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a annoncé vendredi soir a Conakry le retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2025 a la Guinée parce que les infrastructures ne sont pas prêtes. Motsepe a indiqué devant la presse que la CAF allait rouvrir l’appel a candidatures pour l’accueil de la compétition continentale en 2025.

“Les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts”

“Demain, on demandera a la CAF de recevoir de nouvelles candidatures parce qu’en l’état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir (la CAN) en 2025 en Guinée”, a-t-il déclaré. La Confédération réunit samedi son comité exécutif. M. Motsepe a précisé que la décision de la CAF remontait en fait a juillet. “La CAN 2025, qui avait été attribuée a la Guinée, nous ne sommes pas prêts (a l’accueillir) pour le moment en Guinée, et il nous faut rouvrir ce processus”, a-t-il dit.

L’Algérie va-t-elle se porter candidate?

Interrogé par un journaliste de Echorouk News, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef a dit que la décision sera prise lorsque toutes les données seront recueillies.

En effet, l’Algérie semble prête pour accueillir cet événement d’autant plus que plusieurs stades devraient réceptionnés dans les semaines voire les mois a venir, c’est le cas d’ailleurs de celui de Baraki (Alger) et celui de Tizi Ouzou.

Pour rappel, l’Algérie a organisé une seule fois la coupe d’Afrique des Nations en 1990 qu’elle a remportée face au Nigeria (1-0).