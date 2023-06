L’ancien PDG de Renault et Nissan porte plainte contre le groupe japonais devant la justice libanaise.

Exilé au Liban depuis sa fuite spectaculaire du Japon fin 2019, sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par la justice française l’an dernier, Carlos Ghosn contre-attaque.

L’ancien PDG de Renault et Nissan a décidé de poursuivre le constructeur japonais au Liban. Sa plainte, déposée le 18 mai, a été révélée par Bloomberg. Carlos Ghosn réclame à l’entreprise qu’il a dirigée pendant près de vingt ans plus d’un milliard de dollars, estimant son préjudice à 588 millions, en plus desquels il demande 500 millions de dommages et intérêts.

Les arguments soulevés par Carlos Ghosn à cette occasion sont pour l’essentiel les mêmes que ceux qu’il répète depuis son évasion et la conférence de presse chaotique qu’il avait tenue à Beyrouth le 8 janvier 2020.

L’ancien industriel, aujourd’hui âgé de 69 ans, se dit victime d’une campagne de diffamation et affirme que Nissan a pris prétexte de la question de sa rémunération pour fabriquer le moyen «trouvé par les conspirateurs pour se débarrasser de lui en tant que président du conseil d’administration».

La plainte déposée par Ghosn développe une longue liste de griefs : association de malfaiteurs en bande organisée, fabrication de preuves, faux témoignage, violation de domicile, vol et recel de documents, diffamation, dénigrement … Parmi les motifs de cette contre-offensive, Ghosn cible la façon dont Nissan avait récupéré, au Liban, des documents ensuite transmis à la justice japonaise.