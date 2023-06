L’anglais au cycle primaire: Ouverture d’une plateforme numérique pour recrutement

Le ministère de l’Education nationale a annoncé samedi dans un communiqué l’ouverture d’une plateforme numérique à partir de ce dimanche dédiée aux détenteurs de licence en langue anglaise et d’une licence en traduction de et vers la langue anglaise et ce pour assurer l’encadrement de la langue anglaise en quatrième année du cycle de l’enseignement primaire.

“Dans le cadre de la préparation de l’entrée scolaire 2023-2024 et dans le but d’assurer l’encadrement de la langue anglaise en quatrième année du cycle de l’enseignement primaire, le ministère de l’Education nationale fait part aux détenteurs de licence en langue anglaise et d’une licence en traduction de et vers la langue anglaise, et en vertu des directives de la décision ministérielle commune datée du 25 aout 2022, qui modifie et complète la décision ministérielle commune datée du 10 mars 2016, qui précise la liste des qualifications requises et diplômes demandés pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques dans le secteur de l’éducation nationale, le ministère de tutelle annonce l’ouverture d’une plateforme numérique relevant du système numérique du secteur de l’Education nationale aux prétendants de s’inscrire et ce a partir de ce dimanche 18 juin 2023 à 16h00 jusqu’au mercredi 5 juillet 2023 minuit”, lit-on dans le communiqué.

Le ministère de l’Education a mis à la disposition des postulants le lien https://tawdif.education.dz pour accomplir leurs inscriptions, a-t-elle indiqué.