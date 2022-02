L’APOCE met en garde contre la circulation de faux billets

Les réseaux sociaux ont donné l’alerte ces dernières heures suite a la circulation de faux billets de banque.

A cet égard, l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a tenu a attirer l’attention des citoyens et commerçants sur la circulation de fausses coupures de 2 000 dinars.

L’APOCE a insisté, sur facebook, a ce que tous les commerçants et les citoyens fassent très attention précisant dans une photo la différence entre le nouveau billet de banque original de 2000 DA et le billet contrefait en question.