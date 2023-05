L’armée française confrontée à une évaporation de ses troupes

Alors que l’examen de la loi de programmation militaire débute, mardi 9 mai, devant la commission de la défense de l’Assemblée nationale française, un des enjeux du texte est de répondre aux difficultés de fidélisation des militaires.

Ce n’est pas encore un désamour, plutôt une évaporation discrète, mais la tendance est de plus en plus tenace. Depuis quelques années, les difficultés de recrutement et de fidélisation au sein de l’institution militaire s’accroissent. Un sujet qui préoccupe le ministère et qui ne devrait pas manquer de susciter des débats, alors que débute, mardi 9 mai, devant la commission de la défense de l’Assemblée nationale, l’examen de la loi de programmation militaire (LPM) censée planifier les dépenses des armées jusqu’en 2030, dans laquelle plusieurs articles sont consacrés à ce problème, peut-on lire dans les colonnes du Monde.

Dans le cadre d’un rapport parlementaire consacré au bilan de la précédente LPM – publié au mois de février et porté par les députés Yannick Chenevard (Renaissance, Var) et Laurent Jacobelli (Rassemblement national, Moselle) –, le ministère des armées a reconnu que, entre 2019 et 2022, une hausse globale des départs de l’ordre de 6 % avait été constatée, dont + 2,5 % pour les militaires et + 25 % pour les civils. Des chiffres qui sont allés jusqu’à mettre à mal les objectifs de recrutement – ainsi, 700 postes n’ont pas été pourvus en 2021 – et qui risquent de continuer de peser, alors que les armées ont l’ambition de créer 6 300 nouveaux postes d’ici à 2030.

Mais le phénomène se durcit et rejoint aujourd’hui ceux d’autres corps régaliens, comme la police ou l’administration pénitentiaire. « Nous sommes habitués à avoir un turnover dans les équipes, mais nous n’avions jamais vu ce phénomène avec une telle ampleur », a avoué le directeur des ressources humaines du ministère français des armées, lors de son audition par les parlementaires pour ce rapport.