Le bilan des feux de forêt s’alourdit à 34 morts

Des feux de forêt ont fait 34 morts, dont dix militaires, et plus de 194 blessés dans 16 wilayas du nord du pays, notamment à Béjaïa, Brouira et Jijel, indique le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dans un communiqué publié ce lundi.

“Avec 22 morts et 194 blessées, la wilaya de Béjaïa est la wilaya la plus touchée par ces incendies meurtriers”, indique la Radio Soummam de la radio algérienne. Donnant plus de détails, la même source précise que sur ces 22 victimes 7 sont originaires du village Oued-Das dans la commune de Toudja . Une d’Akbou et une autre de Sidi-Aich . Radio Soummam indique également que dix (10) militaires relevant d’un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) se trouvant à Beni K’sila, sont tombés en martyrs, et vingt-cinq (25) autres ont été blessés lors de l’opération d’évacuation des personnels militaires en compagnie des habitants des mechtas.

“Le pays est confronté à une série de 97 feux de forêts. Les wilayas de Béjaïa, Bouira et Jijel ont été particulièrement touchées, où plus de 1500 citoyens ont été évacués. Les conditions météorologiques défavorables, avec des vents violents, ont exacerbé la propagation des flammes, entraînant même l’atteinte de villages habités”, indique le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.