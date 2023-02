Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie dépasse 11 200 morts

Dans un froid glacial, les sauveteurs continuent, mercredi 8 février, de mener une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés du séisme d’une magnitude de 7,8, survenu lundi 6 février à l’aube, et qui a touché le sud-est de la Turquie et la Syrie.

Le mauvais temps complique la tâche des secours, et le ministre de l’intérieur turc a averti mardi que les prochaines quarante-huit heures seraient « cruciales » pour retrouver des survivants alors que le bilan ne cesse de s’alourdir, dépassant désormais les 11 200 morts, a rapporté Le Monde.

L’aide internationale a commencé à arriver en Turquie, où le deuil national a été décrété pour sept jours. Le décompte des morts s’y établit, dans la matinée du mercredi 8 février, à 8 574. Il s’agit d’ores et déjà du pire bilan que la Turquie ait connu depuis le séisme de 1999, lorsque 17 000 personnes avaient péri, dont un millier à Istanbul.

En Syrie, 2 662 morts ont été recensés à ce stade. Le bilan devrait « grimper considérablement, car des centaines de personnes restent piégées sous les décombres », selon les casques blancs (volontaires de la protection civile) dans les zones rebelles.

Vingt-trois millions de personnes sont « potentiellement exposées, parmi lesquelles environ cinq millions de personnes vulnérables », a mis en garde l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé.

Les premières équipes de secouristes étrangers sont arrivées mardi. Selon le président turc, qui a déclaré l’état d’urgence pour trois mois dans les dix provinces touchées par le séisme, quarante-cinq pays ont proposé leur aide.

En Syrie, l’appel lancé par les autorités de Damas a cependant surtout été entendu par son allié russe. Selon l’armée, plus de 300 militaires russes sont déjà sur les lieux pour aider les secours. Mardi, Washington a dit travailler avec des ONG locales en Syrie, insistant que ses « fonds iront bien sûr au peuple syrien, pas au régime [de Damas] ».

Le séisme a touché le point de passage de Bab Al-Hawa, le seul pour la quasi-totalité de l’aide humanitaire aux zones rebelles en Syrie acheminée en provenance de la Turquie, selon l’ONU. Le Croissant-Rouge syrien, qui opère dans les zones gouvernementales, a appelé l’UE à lever les sanctions contre Damas.