Le célèbre comédien Mustapha Preure est décédé du Covid

Le célèbre comédien algérien Mustapha Preure est décédé dans la nuit de vendredi a samedi, a Alger a l’age de 87 ans des suites de complications dues au Coronavirus (Covid-19), a indiqué la Télévision algérienne.

Ayant débuté sa carrière artistique en 1948 sur les planches du théatre, Mustapha Preure avait rejoint les rangs du Front de libération nationale (FLN) au déclenchement de la Guerre de libération nationale.

Après le recouvrement de l’Indépendance, il s’est entièrement consacré a l’art passant du théatre a la télévision pour enchaîner plus d’une centaine d’apparitions sur le grand écran et sur les planches et de nombreux travaux pour la télévision.

Il avait également marqué le public par sa voix lors de son passage prolifique et remarqué sur les ondes de la Radio où il avait également présenté de nombreuses œuvres.

Le défunt Mustapha Preure sera inhumé samedi au cimetière d’El Kettar a Alger.