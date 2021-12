Le CIC abrite la 18e Conférence des ministres arabes de l’Enseignement supérieur

Les travaux de la 18e Conférence des ministres arabes de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont débuté dimanche au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal.

Cette Conférence organisée sous le thème “l’enseignement supérieur et la recherche scientifique dans le monde arabe a l’horizon 2030: vision et orientations” en partenariat avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALESCO), s’étalera sur trois jours.

Les participants a cette rencontre qui se tiendra au niveau des experts durant les 2 premiers jours et au niveau ministériel au troisième jour, aborderont plusieurs thèmes liés a l’enseignement supérieur et a la recherche scientifique dans le monde arabe.

Des thèmes relatifs a la mise en place d’indicateurs de performance régionaux de l’intelligence artificielle, le plan d’action de la recherche scientifique arabe dans les domaines culturel, social et économique et l’exploitation de la technologie “blockchain” dans l’enseignement, seront également abordés.

Cette conférence permettra par ailleurs d’examiner les aspects communs entre les systèmes d’enseignement supérieur dans les pays arabes et de mettre en place des approches et des perspectives futures pour promouvoir et développer le système éducatif dans le monde arabe.

Pour rappel, la 17e Conférence, tenue en Egypte en décembre 2019 sous le thème “l’intelligence artificielle et l’enseignement: défis et enjeux”, a été couronnée par une série de recommandations, dont la nécessité d’appuyer la recherche, le développement et l’innovation en matière d’intelligence artificielle et d’enseignement et l’introduction de l’intelligence artificielle dans les programmes d’enseignement, en sus de l’élaboration de programmes d’enseignement dans les universités adaptés aux progrès attendus au titre de la 4e révolution industrielle.