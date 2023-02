Le CN de l’éthique de la FFF demande à Le Graët de démissionner “le plus vite possible”

Le président du Conseil national de l’éthique de la Fédération française de football, Patrick Anton, annonce au « Monde » que l’instance qu’il dirige pourrait saisir la commission de discipline de la FFF si Le Graët ne quitte pas rapidement son poste.

Dos au mur, Noël Le Graët parviendra-t-il à se maintenir à la présidence de la Fédération française de football (FFF) jusqu’au mardi 28 février, date à laquelle le comité exécutif de la FFF est censé se réunir pour analyser les conséquences de l’audit effectué à la Fédération, peut-on lire dans les colonnes du Monde.

Les cinq membres du Conseil national de l’éthique (CNE) de la « 3F » se sont réunis, vendredi, afin de prendre position sur la base des conclusions des inspecteurs. Au nom du CNE, qu’il préside, l’avocat Patrick Anton annonce au Monde que ses membres demandent à Le Graët “d’annoncer sa démission formellement le plus vite possible”.

” Au vu de la gravité de la situation, le CNE demande la tenue d’un comité exécutif le plus rapidement possible, avant la date du 28 février, développe Me Anton. Le CNE s’étonne que ni le président Le Graët, ni les membres du comité exécutif n’aient pris la parole depuis le dépôt, mercredi, du rapport d’audit définitif de l’IGESR.”

Le couteau sous la gorge, comment Le Graët réagira-t-il? Le patriarche de 81 ans, en poste depuis 2011 à la tête de la FFF, souhaite choisir le moment de sa sortie et s’entretenir individuellement avec la douzaine de membres du comité exécutif élus sur sa liste en mars 2021.