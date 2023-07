Le DG de la Protection civile dépêché à Béjaïa pour superviser l’extinction des feux

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad a dépêché, lundi, le Directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Boughelaf dans la wilaya de Béjaïa pour superviser personnellement le déroulement des opérations d’extinction des feux sur le terrain.

“Le Colonel Boualem Boughelaf supervisera le centre de commandement installé à l’unité principale de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa”, lit-on dans le communiqué du ministère de l’Intérieur.

Pour rappel, le ministère avait fait état, dans son communiqué, de quatre-vingt-dix-sept (97) incendies de forêt, de maquis et de récoltes, enregistrés à travers 16 wilayas.

Les wilayas de Béjaïa, Bouira et Jijel ont enregistré des incendies de grande envergure en raison des vents rfales qui soufflent dans ces régions, où les feux se sont propagés dans certains villages, faisant 15 morts (paix à leur âme) et 26 blessés, tandis que 1.500 citoyens ont été évacués, notamment dans les communes de Fenaïa (daïra d’El Kseur) et de Zbarbar (daïra de Lakhdaria).

Afin de faire face à ces incendies qui sévissent à travers plusieurs wilayas du pays, quelques 7.500 agents ont été mobilisés sur le terrain, et 350 camions de différents gabarits ont été déployés, en plus des moyens aériens, ce qui a permis de circonscrire la majorité des feux.

Les opérations d’extinction des incendies se poursuivent dans six (06) wilayas, à savoir Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Skikda, avec la mobilisation de 13 colonnes mobiles et 3050 agents, renforcés plus tôt dans la matinée, par 12 colonnes mobiles et 1200 agents supplémentaires.

Aussi, “12 moyens aériens de lutte contre les incendies sont toujours mobilisés au niveau de ces wilayas, dont des hélicoptères des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire (ANP), notamment un grand bombardier d’eau”.