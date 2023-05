Le Français “Auchan” s’invite sur le marché algérien

L’entreprise française de grande distribution “Auchan” a annoncé lundi vouloir ouvrir au 4è trimestre 2023 un premier magasin en Algérie.

Pour ce faire, Auchan Retail a signé un accord de partenariat global avec l’Algérien Great Way pour l’implantation d’un géant supermarché de quelque 5000 m2 à Alger.

Ce groupe “apporte au projet sa parfaite connaissance du pays” et du secteur, indique encore Auchan selon qui “un développement ultérieur à travers le pays est d’ores et déjà envisagé”.

Le Français Auchan et son partenaire algérien Great Way entendent en outre “favoriser la création de filières agricoles locales et responsables”, et “l’implantation d’Auchan en Algérie favorisera le développement de l’industrie agro-alimentaire du pays”, selon le communiqué signé des deux entités.

Ainsi, l’Algérie devient le 3è pays d’implantation du géant français du supermarché en Afrique après le Sénégal et la Côte d’Ivoire et le 14è dans le monde.