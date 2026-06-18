Le Général d’Armée Saïd Chanegriha installe le Chef du Département emploi-préparation de l’Etat-major de l’ANP

“Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 21 mai 2026, j’installe officiellement le Général-major Hamid Fekkane dans les fonctions de Chef du Département emploi-préparation de l’Etat-major de l’ANP, en remplacement du Général-Major Belkacem Hasnat”, a dit le Général d’Armée Saïd Chanegriha.

“Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d’exécuter ses instructions, dans l’intérêt du service, en application des règlements militaires et des lois de la République, et en faisant montre de fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre glorieuse Révolution”, a-t-il poursuivi.

A cette occasion, le Général d’Armée Saïd Chanegriha a donné “des instructions et des orientations aux cadres du Département emploi-préparation de l’Etat-major de l’ANP, portant sur l’importance d’apporter constamment les améliorations et les adaptations nécessaires aux réalisations accomplies, afin d’être en phase avec les nouveaux défis sécuritaires”.

“Je voudrais souligner, à cette occasion, que les immenses progrès que l’on observe dans les champs de bataille modernes nous obligent à redoubler d’efforts, notamment en ce qui concerne l’intensification des efforts de préparation, de formation et de développement des compétences, ainsi que

l’amélioration du niveau de combat des individus et des unités, et l’optimisation de la préparation opérationnelle du corps de bataille de l’ANP”, a-t-il ajouté.

“A ce titre, il est impératif que vous veilliez à ce que nos forces soient bien préparées et entraînées, par l’adoption des méthodes les plus appropriées et les plus adaptées aux systèmes d’armes modernes en dotation, ainsi qu’aux défis et enjeux complexes à l’échelle régionale et internationale, afin que nos vaillantes forces conservent toujours la capacité de mener à bien leurs missions, quelles que soient les circonstances”, a souligné le Général d’Armée Saïd Chanegriha .

A l’issue, le Général d’Armée Saïd Chanegriha a signé le procès-verbal de passation de pouvoir, conclut le communiqué.