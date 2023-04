Le Général d’Armée Saïd Chanegriha reçu en audience par le ministre brésilien de la Défense

Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a été reçu en audience par le ministre de la Défense de la République fédérative du Brésil, José Múcio Monteiro, auquel il a remis une “lettre manuscrite” du président de la République adressée à son homologue brésilien Lula da Silva, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Au troisième jour de sa visite au Brésil où il prend part à l’exposition de la Défense et de la Sécurité (LAAD-2023), Monsieur le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire a été reçu en audience par le ministre de la Défense de la République fédérative du Brésil Monsieur José Múcio Monteiro”, souligne le communiqué.

Selon la même source, “lors de cette audience, Monsieur le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire a remis une lettre manuscrite de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, adressée à son homologue Monsieur Lula da Silva, Président de la République fédérative du Brésil lui faisant part et à l’ensemble du peuple brésilien de ses salutations personnelles”.

“A cette occasion, Monsieur le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire a affirmé que Monsieur le Président de la République accorde une attention particulière à la dynamique visant à promouvoir les relations algéro-brésiliennes dans tous les secteurs, notamment dans le domaine de la coopération militaire, assurant que sa présence à l’exposition (LAAD-2023), témoigne de l’attachement du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire à développer sa coopération militaire avec un pays membre du BRICS, tel que le Brésil, et ce, dans le cadre d’un échange franc et pragmatique dans la perspective d’instaurer une coopération militaire algéro-brésilienne prometteuse et fructueuse pour les deux pays”, conclut le communiqué.