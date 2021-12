Le général-major Abdelaziz Houam, nouveau Commandant des Forces aériennes du territoire

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé, dimanche, la cérémonie d’installation officielle du Général-Major, Abdelaziz Houam, dans ses fonctions de Commandant des Forces Aérienne du Territoire, en remplacement du Général-Major Amar Amrani, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Au nom de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP, a présidé, ce dimanche 26 décembre 2021, la cérémonie d’installation officielle du Général-Major Abdelaziz Houam dans les fonctions de Commandant des Forces de Défense Aérienne du Territoire, en remplacement du Général-Major Amar Amrani”, précise le communiqué.

Au début et après la cérémonie d’accueil, le Général de Corps d’Armée a observé, “un moment de recueillement a la mémoire du vaillant Chahid Akid Lotfi, dont le siège du Commandement des Forces de Défense Aérienne du Territoire porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha a sa mémoire et celle de nos valeureux Chouhada”.

Le Général de Corps d’Armée Chanegriha a “inspecté ensuite les carrés des cadres et des personnels des Forces de Défense Aérienne du Territoire en formation au niveau de la place d’armes, avant d’annoncer l’installation officielle du nouveau Commandant des Forces de Défense Aérienne du Territoire, le Général-Major Abdelaziz Houam, succédant au Général-Major Amar Amrani”, ajoute la même source

“Au nom de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 20 décembre 2021, j’installe officiellement le Général-Major Abdelaziz Houam dans les fonctions de Commandant des Forces de Défense Aérienne du Territoire, en remplacement du Général-Major Amar Amrani”, a affirmé le chef d’Etat-major de l’ANP.

“A cet effet, je vous ordonne d’exercer sous son autorité et d’exécuter ses ordres et ses instructions dans l’intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre Glorieuse Révolution de Libération, qu’Allah vous apporte succès et réussite”, a-t-il ajouté.

A l’issue de la cérémonie de passation de l’emblème national et d’approbation du procès-verbal de passation du pouvoir, le Général de Corps d’Armée, Chanegriha a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du Commandement des Forces de Défense Aérienne du Territoire, où il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée via visioconférence, a l’ensemble des formations et unités relevant de ce Commandement, a l’entame de laquelle il a “félicité le nouveau Commandant qui a consacré sa vie au service de l’ANP et celui de l’Algérie qui connait, ces derniers temps, une véritable dynamique sur tous les niveaux et dans tous les domaines”.

“Comme vous le savez, sous le Commandement de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense nationale, et grâce aux efforts des hommes loyaux, l’Algérie connait, ces derniers temps, une véritable dynamique sur tous les niveaux et dans tous les domaines, notamment sur les plans diplomatique, politique et économique voire même sportif”, a-t-il relevé.

“A ce sujet précisément, a-t-il souligné, le couronnement de la sélection nationale de football par la Coupe Arabe, il y a quelques jours, a été l’occasion pour exprimer le fervent esprit nationaliste qui anime les cœurs des millions d’Algériens, sortis célébrer cette victoire méritée dans les villes et les villages. Elle a été également une opportunité a travers laquelle le vaillant peuple algérien a prouvé son authenticité, son attachement indéfectible aux symboles de la Patrie, et sa loyauté envers le message des millions de valeureux Chouhada. Une réponse forte et claire aux ennemis d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’a tous ceux qui se hasardent a mettre en doute l’unité du peuple ou l’amour qu’il porte a sa Nation”.

A cette occasion, “je réitère en mon nom propre, et celui de l’ensemble des personnels de l’ANP, l’expression de notre reconnaissance et gratitude aux membres de la sélection nationale de football et son équipe technique, pour l’esprit nationaliste dont ils ont fait preuve lors de cette compétition, et pour avoir démontré encore une fois, que rien ne peut freiner ou démotiver la volonté de l’Algérien, leur souhaitant encore davantage de succès et de réussite lors des prochains rendez-vous sportifs continentaux et internationaux. Cet exploit sportif historique représente un précieux cadeau, que les combattants du désert ont réussi a offrir a leur Nation et a leur peuple, a la fin d’une année pleine d’événements et de réalisations”, a ajouté le chef d’Etat-major de l’ANP.

“Ces réalisations et cette dynamique ont grandement contribué a ce que le citoyen algérien retrouve confiance en les institutions de l’Etat, et l’ont poussé a souscrire, avec enthousiasme, a ses chantiers prometteurs. Un citoyen qui est davantage conscient des enjeux internationaux et régionaux actuels et qui discerne plus clairement les complots des guetteurs, et tout ce qui se trame contre son pays dans le secret et a la lumière du jour”, a-t-il souligné également.

Enfin, le Général de Corps d’Armée a exhorté les personnels a œuvrer a la préparation continue, l’entrainement efficient, et la maîtrise des équipements et des armes modernes mis a disposition.

“Ainsi, les Forces de Défense Aérienne du Territoire sont assignées de missions sensibles, a caractère stratégique, qui exigent un travail permanent en termes de préparation continue et d’entrainement efficient, d’autant plus que la mission des Forces de Défense Aérienne du Territoire est étroitement liée au degré de maîtrise des équipements et des armes modernes dont elles disposent. A ce sujet, j’ai pleine confiance en votre conscience, votre motivation et votre mobilisation pour mener a bien les missions qui vous incombent”, a-t-il affirmé.

A l’issue, le Général de Corps d’Armée a écouté les interventions des cadres et des personnels des Forces de Défense Aérienne du Territoire et s’est enquis de leurs préoccupations.