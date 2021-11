Le Général-Major BEDJGHIT Farid est décédé des suites d’un malaise

Le chef d’Etat-Major de l’ANP présente ses condoléances a sa famille

Condoléances:

Le Général-Major BEDJGHIT Farid, Chef du Département Transmissions, Systèmes d’Information et Guerre Electronique du Ministère de la Défense Nationale est décédé mardi soir a l’Hôpital Central de l’Armée «Mohamed SEGHIR NEKKACHE», suite a un malaise.

En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général de Corps d’Armée Saïd CHANEGRIHA, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire présente en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée Nationale Populaire ses sincères condoléances et sa profonde compassion a la famille et aux proches du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis, et d’octroyer a sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve.

“A Dieu nous appartenons et a Lui nous retournons”.