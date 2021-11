Le Hijab unisexe fait polémique !

La dernière collection de la marque italienne Benetton, en collaboration avec le rappeur Ghali, fait parler d’elle.

Après Décathlon, c’est au tour de Benetton d’être au coeur d’une polémique pour la commercialisation d’un hijab. La marque italienne a ainsi sorti une gamme dotée de plusieurs couleurs : noir, rouge, vert et jaune, issue de sa collection United Colors of Ghali.

«Hijab unisexe en tissu extensible. Petit imprimé contrastant sur le côté gauche qui combine le logo Benetton et le G de Ghali ».

Ghali, c’est le prénom et nom de scène du rappeur et producteur italien Ghali Amdouni, qui a collaboré avec le label sur cette nouvelle ligne.

Et son hijab qui a suscité de vives réactions. Sur les réseaux sociaux, certain·e·s affirment “pleurer de rire et de désespoir”, quand d’autres crient au scandale, qualifiant l’article de “vêtement qui n’opprime pas les hommes, mais qui a été imposé a des millions de femmes et de jeunes filles”.

Pour le rappeur et producteur de disques Ghali, ce hijab était une évidence, il a ainsi déclaré lors de la Fashion Week de Milan: « Le hijab est un vêtement unique que je voulais absolument. Il n’y a eu aucune résistance de la part de la société pour l’inclure dans la collection. Quand j’étais enfant, j’étais harcelée a l’école, il n’y avait personne pour me représenter, alors que maintenant c’est la normalité.»