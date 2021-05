Le ministre des Finances participe au sommet de Paris

Il représentera le président Tebboune

Aïmene Benabderrahmane, ministre des Finances, s’est rendu le lundi 17 mai 2021 a Paris, pour représenter le président Abdelmadjid Tebboune aux travaux du Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement sur le financement des économies africaines, prévu le 18 mai 2021.

Communiqué du ministère des Finances

Sur instruction de Monsieur le Président de la République, Monsieur Aïmene BENABDERRAHMANE, Ministre des Finances, s’est rendu le lundi 17 mai 2021 a Paris, pour le représenter aux travaux du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur le financement des économies africaines, prévu le 18 mai 2021.

Cette rencontre de haut niveau réunira les Chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que des représentants de pays africains et de certains pays avancés. Cette rencontre verra également la participation de hauts responsables d’organisations internationales et régionales.

L’objectif de cette rencontre de haut niveau est d’offrir une occasion pour les participants d’échanger sur les nouvelles solutions pour assurer une reprise économique et un financement plus durable des économies africaines, notamment dans ce contexte de crise, provoqué par la COVID-19. Elle constituera également une plateforme pour les dirigeants africains d’exposer les préoccupations du continent en matière de développement post-pandémique.

L’idée de cette conférence a germé en automne dernier lorsque le Fonds Monétaire International a établi que le continent africain risque de se heurter a un déficit de financement d’environ 290 Milliards de Dollars US d’ici 2023.

Malgré que la croissance du continent, qui a reculé l’année passée (-2,1 %) pour la première fois en un demi-siècle, devrait rebondir en 2021 et 2022, et le moratoire sur le service de la dette publique adopté par le G20, sont de nature a accorder pour nombre de pays un sursis.

Toutefois, ces mesures demeurent insuffisantes pour contrebalancer les effets dévastateurs de la crise sanitaire qui a charrié dans son sillage une crise économique sans précédent. La recherche de solutions novatrices a même d’assurer les liquidités nécessaires pour faire face aux besoins de la lutte contre la pandémie et permettre une relance d’une croissance pérenne et d’un développement durable de l’Afrique, sera au cœur des discussions du Sommet de Paris.