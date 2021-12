Le ministre des Transports multiplie ses sorties inopinées

Visite au navire "Tarik Ibn Ziyad"

Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a effectué, mardi, une visite inopinée au port d’Alger, afin de s’enquérir de la situation du navire “Tariq Ibn Ziyad”, a l’arrêt depuis mai 2021, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette visite, Bekkai a inspecté les différents équipements et structures de ce navire de l’Entreprise nationale du transport maritime des voyageurs (ENMTV), entré en exploitation en 1995, a précisé le communiqué.

Ce navire est a l’arrêt depuis le mois de mai dernier, en raison de défaillances techniques et de l’expiration des certificats internationaux relatifs aux normes de sécurité.

Le ministre a écouté des explications fournies par l’équipage du navire concernant ses caractéristiques, sa valeur commerciale et ses problèmes, de même que l’impératif de l’inspection et du contrôle de ce navire a été mis en exergue en vue de renouveler les certificats qui sont des documents essentiels a bord du navire, ajoute-t-on de même source.

Bekkai a insisté, dans ce sens, sur l’importance de procéder a toutes les opérations d’entretien, de maintenance et de réhabilitation de ce navire et de renouveler ses certificats afin de lui permettre de relancer son activité commerciale dans les plus brefs délais, outre le renforcement de la flotte du transport maritime des voyageurs, a conclu le communiqué.