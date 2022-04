Le moudjahid et général-major a la retraite Ahcene Tafer s’en va

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a adressé, vendredi, un message de condoléances a la famille de feu Ahcene Tafer, moudjahid et général-major a la retraite, décédé des suites d’une longue maladie.

Le général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha a , de son côté, présenté ses sincères condoléances a la famille et aux proches du défunt.

“En cette douloureuse circonstance, le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire présente en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée nationale populaire ses sincères condoléances et fait part de sa profonde compassion a la famille et aux proches du défunt…”, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

“Le moudjahid et Général-Major a la retraite Ahcene Tafer est décédé, suite a une longue maladie”, peut-on lire dans un communiqué rendu public ce vendredi par le MDN.

Le défunt avait occupé plusieurs fonctions dont celle de Commandant des Forces terrestres.