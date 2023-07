Le Nissab de la Zakat fixé à 892.500 DA cette année

Le Nissab de la Zakat pour l’année 1444 de l’Hégire a été fixé à 892.500 DA, a annoncé le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, qui a rappelé les comptes CCP et le service électronique mis à la disposition des citoyens pour assurer la collecte et la distribution de la Zakat aux bénéficiaires.

“A l’occasion de l’avènement de l’année 1445 de l’hégire, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs annonce que le Nissab de la Zakat pour l’année 1444 de l’Hégire a été fixé à 892.500 DA, calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids a été estimé à 85 grammes”, a précisé le ministère dans un communiqué.

“La Zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5 % de toute valeur (argent, offres commerciales et marchandises évalués au prix de vente le jour de la Zakat) ayant atteint le Nissab au terme d’une année”, a ajouté la même source.

Le ministère des Affaires religieuses met à la disposition des citoyens les comptes CCP de wilaya de l’Office national des Wakfs et de la Zakat, pour s’en acquitter directement ou en ayant recours au virement électronique via BaridiMob (service Zakat) pour assurer sa collecte et sa distribution aux bénéficiaires.