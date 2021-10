Le nombre des victimes en hausse lors des affrontements à Beyrouth

Ce 14 octobre, des violences ont éclaté pendant une manifestation organisée par le Hezbollah et ses alliés a Beyrouth contre le juge enquêtant sur l’explosion meurtrière d’août 2020. Plusieurs victimes ont été signalées, selon différentes sources.

Des sources médicales ont fait état d’au moins trois personnes tuées et d’une vingtaine de blessés dans les tirs lors d’une manifestation a Beyrouth qu’ont organisé les mouvements Hezbollah et Amal.

La manifestation a pour but le limogeage du juge enquêtant sur l’explosion qui avait eu lieu en août 2020 dans la capitale libanaise.

Une explosion retentit dans le district de Beyrouth où les militaires sont en train de mener une opération après des échanges de tirs lors de la manifestation, selon un correspondant de Sputnik.

Citant des sources médicales, la chaîne de télévision Al-Mayadeen a plus tard fait état de six morts et plus de 60 blessés.

L’armée libanaise précise que la fusillade a éclaté lorsque les manifestants qui se dirigeaient vers le palais de justice, situé dans le centre-ville, se sont retrouvés dans le quartier de Tayouneh, a la limite entre les zones chiite et chrétienne.

Le quartier a été bouclé par l’armée qui a commencé a le patrouiller.