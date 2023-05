Le Parlement panafricain condamne toute ingérence dans les affaires internes de l’Algérie

Le Parlement panafricain “condamne et rejette toute ingérence dans les affaires internes de l’Algérie”, indique vendredi un communiqué de cette institution qui relève de l’Union africaine (UA) et dont le siège se trouve en Afrique du Sud.

“Le Parlement panafricain condamne et rejette toute ingérence dans les affaires internes de l’Algérie et de l’ensemble des pays africains et rappelle que les deux Parlements continentaux avaient convenu en décembre 2022 à Bruxelles qu’ils devaient se consulter sur les questions afférentes aux deux continents avant de prendre toute résolution ou décision”, précise le texte.

Relevant avoir “appris avec regret” la résolution prise par le Parlement européen sur la liberté de la presse en Algérie, “le Parlement panafricain rappelle que les médias en Algérie jouissent d’une totale liberté depuis que ce pays s’est engagé dans un processus démocratique lancé depuis plus de trois décennies”.

Le Parlement panafricain a tenu à rappeler dans son communiqué que “le nombre de journaux quotidiens et de chaînes de télévision publiques et privées témoignent bien de l’existence d’une liberté de presse en Algérie”.