Le pass sanitaire algérien valable pour accéder au Royaume-Uni

Covid-19

Les voyageurs algériens vaccinés peuvent, a partir du 11 février prochain, accéder au Royaume-Uni sur présentation uniquement d’un certificat de vaccination délivré par les autorités sanitaires algériennes, a indiqué la compagnie aérienne nationale, Air Algérie.

Annonçant les dernières mises a jour des conditions d’entrée au Royaume-Uni, instaurées par les autorités de ce pays, Air Algérie a expliqué sur sa page Facebook que “les passagers entrant ou transitant par le Royaume-Uni doivent être complètement vaccinés”.

Les vaccins autorisés sont: Covaxine, Moderna, Janssen (vaccin a dose unique), Novavax (Nuvaxovid et Covovax), Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Pékin, Sinovac-CoronaVac, a précisé la même source.

Elle a, dans ce sens, assuré que l’Algérie sera ajoutée a cette procédure le 11 février 2022, a 4h du matin, soulignant que “la preuve du statut vaccinal se fera par un certificat de vaccination Algérien (l’Algérie sera reconnue pour la délivrance des certificats vaccinaux”.

A cet effet, le test PCR ou Antigen a 48h avant le départ “n’est plus exigé pour les passagers vaccinés”, ajoute la Compagnie.

Il est également noté que les passagers éligibles sont : les ressortissants britanniques, les ressortissants irlandais, les résidents du Royaume-Uni, ainsi que les détenteurs de visa C, Visa C Affaire et Visa D délivré par les services consulaires britanniques.

Les passagers entrant au Royaume-Uni doivent, par ailleurs, remplir, en ligne, 48h avant le vol, un PLF (formulaire de localisation des passagers de la santé publique), lequel doit inclure le numéro de référence de la réservation pour les tests COVID-19 requis.

Le passager doit également être en mesure de prouver qu’il a été entièrement vacciné dans le cadre d’un programme de vaccination avec une preuve de certification approuvée, selon les nouvelles conditions d’accès au territoire du Royaume-Uni.

Le certificat de vaccination doit être délivré par une autorité de santé publique nationale ou au niveau de l’Etat, en anglais, français ou espagnol et inclure au minimum le prénom et nom, la date de naissance, la marque et fabricant de vaccins, la date de vaccination pour chaque dose, le pays ou territoire de vaccination et/ou émetteur du certificat.

Ces voyageurs seront soumis a un test COVID-19, a leurs frais, le 2ème jour après leur arrivée et doivent avoir une confirmation de paiement.