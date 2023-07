Le patron de l’OTAN reconduit jusqu’en 2024

Le Norvégien Jens Stoltenberg, à la tête de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) depuis 2014, a annoncé mardi 4 juillet qu’il avait été reconduit à son poste de secrétaire général pour une année supplémentaire, à quelques jours d’un sommet crucial centré sur l’Ukraine qui se tiendra à Vilnius, en Lituanie.

« Je suis honoré de la décision des alliés de l’OTAN d’étendre mon mandat de secrétaire général jusqu’au 1er octobre 2024 », a-t-il tweeté. « Les liens transatlantiques entre l’Europe et l’Amérique du Nord ont garanti notre liberté et notre sécurité depuis près de soixante-quinze ans, et, dans un monde plus dangereux, notre Alliance est plus importante que jamais », a-t-il poursuivi.

Cette prolongation, attendue depuis plusieurs semaines en l’absence de consensus sur le nom d’un possible successeur, a été entérinée lors d’une réunion des ambassadeurs des 31 pays membres au siège de l’organisation, à Bruxelles, a rapporté Le Monde. Nommé le 1er octobre 2014 pour un mandat de quatre ans, l’ancien premier ministre norvégien, 64 ans, a effectué deux mandats complets et avait déjà été prolongé d’un an en 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine.