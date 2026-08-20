Le Portugal interdit le port voile intégral

Le Portugal a interdit le port de vêtements couvrant le visage dans les espaces publics après que le président Antonio José Seguro a promulgué une loi initialement proposée par le parti de droite Chega.

Seguro a approuvé la mesure mardi, estimant qu’elle concernait une question de « grande sensibilité sociale et culturelle », selon une note du palais de Belém, siège de la présidence à Lisbonne.

Il a indiqué que les amendements apportés au texte au cours de son examen parlementaire l’avaient convaincu de promulguer la loi.

Seguro a invoqué l’intégration sociale, la non-discrimination et la sécurité publique pour justifier la mesure, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la dissimulation du visage.

« Pour le président de la République, le visage découvert constitue une dimension structurante de la confiance sociale, caractéristique de la société portugaise. La vie quotidienne repose sur la reconnaissance mutuelle et la possibilité d’établir une relation directe entre les personnes », indique le communiqué. « Et admettre que les femmes, et uniquement les femmes, doivent dissimuler entièrement leur visage implique une asymétrie incompatible avec les valeurs de parité et d’égale dignité entre les femmes et les hommes, valeurs qui façonnent les démocraties européennes », ajoute le texte.

La présidence souligne également que « dans une société libre comme la nôtre, chaque personne doit pouvoir vivre son identité et ses convictions dans le cadre d’un ensemble de règles communes qui offrent une “expérience commune” », notion reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme.

La loi prévoit des exceptions, notamment pour des raisons liées à la santé, au travail, aux activités artistiques et dans les lieux religieux.

Amnesty International Portugal a critiqué la loi, la jugeant discriminatoire et estimant qu’elle menace les droits des femmes musulmanes qui choisissent de se couvrir le visage.