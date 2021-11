Le Premier ministre: La croissance économique s’élève à plus de 6% au 3e trimestre de 2021

“Pour la première fois dans l’histoire de l’Algérie, la croissance économique a atteint, durant le 3e trimestre de 2021, un taux de plus de 6%, un niveau jamais atteint même par les économies avancées, et ce, grace a la mise en œuvre du programme du président de la République”, a souligné M. Benabderrahmane a l’issue de l’adoption du PLF 2022 par l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une séance plénière présidée par Brahim Boughali, président de l’APN.

Le Premier ministre a déclaré a l’adresse des députés: “vous avez constaté les réalisations déja accomplies a travers le programme de relance économique et nos capacités d’exportation hors hydrocarbures”.

Concernant la loi de Finances 2022, le Premier ministre a fait savoir qu’elle prévoyait une série de réformes visant a booster l’économie nationale et a assurer les grands équilibres au titre des programmes économiques et sociaux a travers la rationalisation des dépenses publiques et un meilleur recouvrement fiscal.