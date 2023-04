Le président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue turc

Les deux présidents ont également discuté de “l’évolution dangereuse et regrettable de la situation sécuritaire au Soudan, pays frère, ainsi que des moyens à même de trouver une solution pour contenir, politiquement, la situation et mettre fin aux hostilités entre les frères en ce mois de Ramadhan, mois de piété et du pardon”, soulignant “l’importance de privilégier le dialogue et l’intérêt suprême” du Soudan.

A l’occasion de Laylat al-Qadr bénie (Nuit du destin), les deux présidents ont exprimé leurs “voeux aux peuples frères algérien et turc, à davantage de développement et de prospérité”, ajoute la même source.

Les dirigeants des deux pays ont également échangé “les voeux à la veille de la fête de Aïd Al-Fitr, souhaitant aux deux peuples santé et prospérité”, a conclu le communiqué.