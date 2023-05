Le Président ordonne une révision globale du statut des enseignants du Supérieur

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée dimanche une révision globale du statut des enseignants du Supérieur et la révision des salaires des enseignants du Supérieur et des chercheurs universitaires, tous grades scientifiques confondus.

“Le président de la République a approuvé les propositions du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, prévoyant le recrutement des titulaires de diplômes de magistère et de doctorat dans les postes universitaires”, précise un communiqué de la Présidence de la République.

Le chef de l’Etat a en outre ordonné, dans le cadre de son engagement auprès des enseignants universitaires, “la révision des salaires des enseignants du Supérieur et des chercheurs universitaires, tous grades scientifiques confondus”, enjoignant de lui “soumettre des propositions dans les meilleurs délais, car l’Etat doit accorder un intérêt particulier à cette catégorie, qui constitue la matière grise et la soupape de sécurité de l’Algérie dans tous les secteurs”.

Le président de la République a également ordonné de “préparer une révision globale du statut des enseignants du Supérieur en accord avec la dynamique et la nouvelle stratégie du secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique” et de “redoubler d’efforts pour attirer davantage d’étudiants dans les spécialités et filières scientifiques, qui représentent le réservoir de la nation pour les différentes institutions de l’Etat”.

A cet égard, le président Tebboune a souligné l’importance d'”adopter une vision scientifique proactive basée sur l’approche de l’Algérie nouvelle qui prévoit de délaisser les méthodes classiques dans l’enseignement supérieur au profit de la diversification des spécialités au diapason des tendances mondiales”.