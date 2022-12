Le président Tebboune appelle à poursuivre la lutte contre la corruption

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a appelé vendredi les Algériennes et les Algériens, chacun à partir de son poste, à poursuivre le combat contre la corruption, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption .

“Nous avons fait de grands pas ensemble dans la lutte contre la corruption et la responsabilisation des corrompus, et nous sommes toujours fidèles à cet engagement. J’appelle les Algériennes et les Algériens, chacun à partir de son poste, en cette Journée internationale de lutte contre la corruption, à poursuivre le combat”, a indiqué le président dans un tweet.