Le président Tebboune décoré de la plus haute distinction des Scouts

Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont distingué jeudi a Alger le président de la République Abdelmadjid Tebboune de la plus haute distinction des SMA portant le nom du Chahid “Mohamed Bouras”.

Lors d’une cérémonie tenue a l’Opéra d’Alger, a l’occasion de la Journée nationale des SMA, célébrée le 27 mai de chaque année, le Commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui, a remis la médaille portant le nom du martyr “Mohamed Bouras” décerné au président Tebboune a son conseiller, Abdelhafid Allahoum et ce, en reconnaissance de la décision du chef de l’Etat consacrant une journée nationale pour les SMA.

Dans une allocution prononcée a l’occasion, Hamzaoui a exprimé “sa haute considération au président de la République pour sa décision qui doit être écrite en lettres d’or”, se félicitant de l’intérêt accordé par le chef de l’Etat au SMA, qu’il a qualifiés d'”Ecole de patriotisme authentique”.

Le président de la République avait approuvé en avril dernier, l’institution de la journée du 27 mai, Journée nationale des Scouts musulmans algériens et ce en vue d’immortaliser les hauts faits, préserver la mémoire nationale et renforcer la solidarité nationale. Il s’agit aussi d’exprimer la volonté de l’Etat de développer le mouvement éducatif de volontariat qui inculque l’esprit de générosité et de leadership.