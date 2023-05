Le président Tebboune effectue une visite d’Etat de deux jours au Portugal

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a quitté Alger lundi après-midi à destination du Portugal pour une visite d’Etat de deux jours.

Le président de la République a été salué à son départ à l’aéroport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, le Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha et le directeur de Cabinet à la Présidence de la République Mohamed Ennadir Larbaoui.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié historiques, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays et vise à ouvrir de nouvelles perspectives et à étendre ces relations à des domaines plus larges au mieux des intérêts des deux peuples voisins.