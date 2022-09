Le Président Tebboune ordonne une organisation plus complète de la presse écrite et électronique

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle il a ordonné une organisation plus complète de la presse écrite et électronique a la faveur de la loi devant encadrer ce secteur, selon un communiqué du Conseil des ministres

Concernant le projet de loi sur la presse écrite et électronique, le Président Tebboune, a ordonné une «organisation plus complète de la presse écrite et électronique a travers cette loi en vue de l’éloigner de toute forme d’exploitation, outre la déclaration des sources de financement».

Le Président Tebboune a affirmé, en outre, que les mécanismes prévus par le projet de loi sur la presse écrite et la presse électronique «reposent sur une logique de protection des journalistes et visent a développer le secteur de l’Information».

D’après le communiqué, le Président de la République a ordonné le «regroupement des sociétés d’impression publiques dans le cadre d’un nouveau plan de gestion prévoyant de placer ces sociétés sous la tutelle d’un seul établissement qui pourrait être dénommé Société nationale d’impression».