Le président Tebboune plaide à Moscou pour l’attractivité des investissements en Algérie

Le président de la République a procédé, ce mercredi dans la capitale russe, Moscou, à l’ouverture officielle des travaux du forum économique algéro-russe qui voit la participation de pas moins de 70 opérateurs économiques d’Algérie et 200 hommes d’affaires de la Fédération de Russie.

Le Forum économique algéro-russe examine les opportunités d’investissement, de partenariat et de coopération entre les deux pays.

Dans son allocution d’ouverture, le président Tebboune a indiqué que le forum est une précieuse occasion pour la prospection des possibilités économiques permises entre les deux pays.

« L’Algérie a procédé à la création d’une agence pour la promotion des investissements et l’accompagnement des porteurs de projets pour les opérateurs économiques algériens et étrangers », a indiqué le chef de l’Etat avant d’ajouter que « l’Algérie a déployé de gros efforts pour lutter contre la bureaucratie en libérant l’acte d’investir des entraves de l’administration ».

Le président a également émis « le vœu de voir le secteur privé, aussi bien national qu’étranger, prendre l’initiative pour la création de banques privées en Algérie ».

Le président de la République a précisé que « guidée par sa nouvelle politique économique, visant à se libérer de la dépendance des revenus du secteur des hydrocarbures, la mutation économique en Algérie connaît un rythme très accéléré ».

« Sur cette base, a-t-il poursuivi, l’Algérie s’est lancée dans un processus d’encouragement des investissements hors hydrocarbures et pour capter les projets d’investissements en vue de rattraper le retard accusé dans ce secteur ».

Le président Tebboune inaugure la placette “Emir Abdelkader” à Moscou

Le président Tebboune a inauguré une placette et une stèle commémorative de l’Emir Abdelkader, la première du genre en Russie érigée à la mémoire d’une personnalité arabo-musulmane en reconnaissance aux contributions et au rôle du fondateur de l’Etat algérien dans la diffusion des valeurs de tolérance et de dialogue des religions et principes de l’humanité.