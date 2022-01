Le président Tebboune rencontre des représentants de la communauté nationale en Egypte

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a rencontré lundi au siège de sa résidence au Palais d’Al-Qobba au Caire, des représentants de la communauté nationale établie en Egypte, dans le cadre de la visite de travail et de fraternité qu’il effectue dans ce pays.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a entamé, lundi, une visite de travail et de fraternité de deux jours en République arabe d’Egypte.

Il a été accueilli, a l’aéroport international du Caire, par le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi et de hauts responsable égyptiens.

Un accueil fraternel reflétant la profondeur des relations historiques et fraternelles établies entre les deux pays a été réservé au président de la République.

Le chef de l’Etat est accompagné d’une délégation ministérielle composée du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des startups, Yacine El-Mahdi Oualid et de la ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal.

Cette visite vise a hisser les relations bilatérales a la hauteur des relations historiques et politiques unissant les deux pays.