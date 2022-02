Le réalisateur Djamel Bendeddouche s’en va a l’age de 80 ans

Le cinéaste Djamel Bendeddouche, réalisateur du film “Arezki, l’insoumis”, est décédé dans la nuit de samedi a dimanche, a Alger, a l’age de 80 ans, a appris auprès du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.

Djamel Bendeddouche a débuté sa carrière dans le théâtre radiophonique avant de rejoindre la télévision nationale au lendemain du recouvrement de l’indépendance.

Il a réalisé de nombreux documentaires et courts métrage pour le compte de la télévision publique, dont” Le conflit”, Laboratoire” et “L’oiseau blanc” avant de rejoindre l’entreprise nationale de production audiovisuelle (Enpa) où il produit de nombreuses œuvres pédagogiques.

Djamel Bendeddouche, qui avait poussé sa formation en France et mettait un point d’honneur a former les nouvelles générations, avait fondé une entreprise de production audiovisuelle et avait signé son œuvre majeure “Arezki l’indigène” en 2007.

Djamel Bendeddouche sera inhumé dimanche après la prière d’Al Asr au cimetière d’Oued Erromane a Alger.