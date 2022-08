Le SG de la Présidence inhumé au cimetière d’El-Alia

La dépouille du défunt Mohamed El-Amine Messaid, secrétaire général de la présidence de la République, décédé a l’age de 70 ans des suites d’une longue maladie, a été inhumée samedi au cimetière d’El-Alia a Alger.

Les obsèques se sont déroulées en présence du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, du Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha, du directeur de cabinet a la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du Conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, du Conseiller du président de la République chargé des archives nationales et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, de membres du gouvernement, de hauts responsables, des personnalités nationales et des proches du défunt.

Dans une oraison funèbre, le porte-parole de la présidence de la République, Samir Aggoune, a mis en avant les qualités du défunt qui était, a-t-il dit, “un des cadres de l’Etat les plus engagés, compétents, probes et dignes de confiance”, relevant que le regretté “a prouvé dans les différentes missions qui lui ont été confiées ses capacités de gestion et confirmé ses hautes compétences a les occuper”.

Tous ceux qui ont côtoyé le regretté “attestent de ses qualités et de son imprégnation de la culture de l’Etat, poursuivant jusqu’a son dernier souffle ses missions en silence en dépit de la maladie qui l’a affectée”, a-t-il ajouté.

