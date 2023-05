Les chutes de pluies se poursuivent sur le centre et l’Est du pays jusqu’à ce soir

Le BMS concerne les wilayas de Tipasa, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira et Médéa où les quantités de pluies attendues sont estimées entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre 50 mm localement durant la validité du bulletin qui s’étale jusqu’à 16h00.

Ces pluies concernent également les wilayas de Bordj Bou-Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Bejaia, Jijel, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm et ce, jusqu’à 22h00.

