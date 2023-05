Les Emirats arabes unis annulent un contrat à 1 milliard € avec Airbus

Airbus Helicopters vient de perdre une commande d’une douzaine d’engins pour un montant d’un milliard d’euros. Le contrat avait été signé en 2021 et vient d’être rompu par les Emirats arabes unis.

C’est une perte colossale pour le groupe français. Les Emirats arabes unis ont annulé une commande de 12 hélicoptères militaires H225M Caracal, regrettant l’incapacité d’Airbus Helicopters à répondre à leurs demandes, une décision sur laquelle l’entreprise sollicitée mercredi par l’AFP n’a pas fait de commentaire, peut-on lire dans les colonnes du Capital. Un haut responsable de Tawazun, l’autorité émiratie chargée des acquisitions dans les domaines de la défense et la sécurité, a affirmé que le pays avait “résilié” le contrat en raison notamment du coût élevé de l’appareil tout au long de son cycle de vie et de “l’incapacité à atteindre les objectifs de valeur dans le pays”, dans un entretien au site spécialisé Breaking Defense.

“L’entreprise n’avait pas la motivation nécessaire pour répondre à nos demandes afin de satisfaire aux exigences pressantes du gouvernement”, a estimé ce responsable, Muammar Abdulla Abushehab. Les Emirats et de nombreux autres pays exigent de plus en plus des compensations industrielles (offsets) quand ils acquièrent un matériel de défense à l’étranger, afin de développer leur économie et leurs compétences.