Les Houthis annoncent une interdiction « totale » de la navigation maritime israélienne en mer Rouge

Les Houthis du Yémen ont annoncé lundi l’imposition d’une « interdiction complète et totale » de la navigation maritime israélienne en mer Rouge, affirmant que les navires liés à Israël seront de nouveau pris pour cible dans cette voie maritime stratégique.

Dans un communiqué, le groupe a indiqué avoir mené des attaques de missiles contre des cibles israéliennes sensibles dans la région de Jaffa, affirmant que « les frappes ont atteint leurs objectifs avec précision ».

Les Houthis ont précisé que ces attaques constituaient une réponse aux « agressions israéliennes » en Iran, en Palestine, au Liban, en Irak et au Yémen.

« Nous affirmons que nous répondrons à l’escalade par l’escalade, et que nos opérations militaires s’intensifieront en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain, de la bataille en cours et en coordination avec l’axe du jihad et de la résistance », a déclaré le groupe.

Les Houthis ont ajouté qu’ils « ne resteront pas les bras croisés face au siège injuste imposé à notre peuple et aux peuples de l’axe du jihad et de la résistance en Palestine, à Gaza, en Iran, au Liban et en Irak ».

Plus tôt dans la journée, Israël a temporairement fermé son espace aérien après l’interception d’un missile lancé depuis le Yémen, selon la chaîne israélienne Channel 12.

Ces développements interviennent après que l’Iran a lancé plusieurs salves de missiles vers le nord d’Israël dans la nuit de dimanche à lundi, à la suite d’une frappe aérienne israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth.

Israël a ensuite mené des frappes contre l’ouest et le centre de l’Iran, des explosions ayant été signalées dans plusieurs villes iraniennes, notamment Téhéran, Ispahan et Tabriz.