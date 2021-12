Les pays les plus généreux: découvrez le classement de l’Algérie

L’Algérie occupe la 76e place au Classement des pays les plus généreux au monde établi par l’association caritative britannique “CAF World Giving Index 2021”.

Le classement est établi suivant trois critères, a savoir le pourcentage d’habitants qui ont donné de l’argent a une organisation, donné de leur temps ou aidé un inconnu.

Sur le tableau, on constate que 60% des Algériens ont aidé des étrangers, 16% ont donné de l’argent a une organisation caritative et 18% donné de leur temps en 2020.

Le pays le plus généreux au monde n’est autre que l’Indonésie, tandis que le pays le moins généreux est le Japon, selon World Giving Index.

Notons que le Maroc et la France figurent sur la liste des dix (10) pays les moins généreux au monde, alors que quatre (4) pays africains font partie du TOP 10 des pays les plus généreux, en l’occurrence Kenya, le Nigeria, le Ghana et l’Ouganda.

Le TOP 10 des pays les plus généreux:

1- Indonésie

2- Kenya

3- Nigeria

4- Myanmar

5- Australie

6- Ghana

7- Nouvelle Zélande,

8– Ouganda

9- Kosovo

10- Thaïlande.

Voici le classement des 10 pays les moins généreux:

1- Japon

2- Portugal

3- Belgique

4- Italie

5- Corée du sud

6- Maroc

7- Liban

8- Pakistan

9- France

10- Lettonie