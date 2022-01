Les procès des anciens ministres de l’Industrie et de l’Habitat reportés

Tribunal de Sidi M'hamed

Le pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed a décidé ,ce jeudi, de reporter respectivement au 13 et 20 janvier en cours les procès de l’ancienne ministre de l’Industrie, Djamila Tamazirt et l’ancien ministre de l’Habitat et de l’urbanisme Abdelwahid Temmar.

Le procès de l’ancienne ministre de l’Industrie, Djamila Tamazirt et d’autres accusés impliqués dans une affaire de corruption est reporté au 13 janvier en cours.

Elle est poursuivie pour abus de fonction et octroi d’indus privilèges.

Ledit tribunal a également décidé de renvoyer au 20 janvier en cours le procès de l’ancien ministre de l’Habitat et de l’urbanisme, Abdelwahid Temmar, et de rejeter la demande de libération de l’accusé Abdelmalek Sahraoui.

Ce report intervient a la demande de la défense. Abdelwahid Temmar est poursuivi, rappelons-le, dans une affaire de corruption pour “abus de fonction, dilapidation du foncier public, détournement de terres de leur vocation agricole et octroi d’indus avantages lorsqu’il était wali de Mostaganem”.

Des hommes d’affaires sont également poursuivis dans cette affaire.