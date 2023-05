Les Verts de retour à Japoma

La Fédération algérienne de football (FAF) a affirmé que le match Ouganda-Algérie, comptant pour la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, aura lieu au stade “Japoma” au Cameroun.

La FAF a fait savoir que le match se déroulera le 18 juin prochain à partir de 16H.

Un stade où les Verts ont pourtant fait un premier pas vers la qualification pour la coupe du monde 2022 au Qatar après une victoire sur le Cameroun en mars 2022 (1-0) grâce à Islam Slimani, avant de tomber à domicile au stade Tchaker (1-2). Une élimination attribuée en partie aux erreurs arbitrales du referee kényan Bakary Gassama.

Mais, deux mois plus tôt les Verts ont quitté la CAN dès le premier tour après deux défaites face à la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire et un nul contre la Sierra Leone.

Omar Sellami / Traduit par: Moussa. K.