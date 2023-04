L’Espagne face à une vague de chaleur exceptionnelle cette semaine

Des pics de chaleur à 40 °C sont attendus en Andalousie. Des températures dignes de « valeurs estivales » selon l’agence météorologique espagnole.

L’Espagne va vivre cette semaine une vague de chaleur exceptionnelle pour cette période de l’année, avec des pointes à 40 °C attendues en Andalousie (Sud), alors que le pays connait une sécheresse prolongée aux conséquences catastrophiques pour l’agriculture.

Le pays va connaître dans les prochains jours « des températures exceptionnellement élevées pour cette période de l’année », dignes de « valeurs estivales », a prévenu dans un communiqué l’agence météorologique espagnole (Aemet). Cette vague de chaleur, liée à l’arrivée d’une « masse d’air très chaud et sec d’origine africaine sur la péninsule ibérique et les îles Baléares », connaîtra son pic en fin de semaine dans le sud du pays, précise l’institut public.

D’après l’Aemet, les températures dépasseront les 30 °C mardi et mercredi dans une grande partie du sud du pays, avec de possibles pointes à 35 °C en Andalousie, ainsi que dans les régions de Valence et de Murcie, sur la côte méditerranéenne. Elles poursuivront ensuite leur progression pour atteindre « de manière généralisée 35 °C » jeudi et vendredi dans la moitié sud du pays et dans la vallée de l’Ebre (nord-est), avec jusqu’à « 40 °C » attendus dans la vallée du Guadalquivir, en Andalousie.