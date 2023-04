L’ex-coach de Boudaoui serait raciste envers les “musulmans” et les “noirs”

Le Collectif Ultras Paris a publié ce mercredi un communiqué suite aux révélations sur Christophe Galtier qui se serait plaint de la présence d’autant de joueurs musulmans et noirs dans l’effectif d’OGC Nice.

Les supporters du club francilien ne veulent pas voir l’entraîneur rester si les accusations de Julien Fournier à son encontre sont finalement avérées.

“Le Collectif Ultras Paris suit de près l’affaire Galtier, a estimé le groupe de supporters via un message partagé sur les réseaux sociaux ce mercredi, a rapporté RMC Sport. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n’est pas acceptable que cette personne reste dans l’organigramme du club. Nous rappelons que nous nous sommes toujours positionnés contre toutes formes de discriminations et ce combat est une cause historique de notre Virage.”

Galtier se serait plaint du nombre de joueurs “noirs et musulmans” à Nice

En clair, les ultras du Paris Saint-Germain réclament le départ de l’ex-coach du trio algérien ‘Atal-Boudaoui-Delort’ si les accusations formulées par Julien Fournier, ex-directeur du football à Nice, dans un mail adressé à la direction de INEOS, venaient à être confirmées.

Selon les informations de l’After Foot, qui s’est procuré le message envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford, l’actuel coach du PSG aurait notamment affirmé à son directeur sportif que le Gym “ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe”.

Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit ‘vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’ (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité ‘de la ville’ et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe.”

Galtier conteste avec la plus grande fermeté les accusations d’islamophobie

Dans un communiqué de son avocat, Christophe Galtier nie fermement avoir tenu des propos discriminatoires lorsqu’il était entraîneur de l’OGC Nice. Les accusations proviennent d’un mail envoyé par son ancien dirigeant Julien Fournier.

Christophe Galtier “conteste avec la plus grande fermeté” avoir tenu des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu’il officiait à Nice, a réagi mercredi son avocat dans un communiqué transmis à l’AFP. Il annonce des “poursuites judiciaires” à venir.

Me Olivier Martin fait savoir que l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain “a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants” rapportés par l’ancien dirigeant niçois Julien Fournier dans un courrier interne qui a fuité mardi.