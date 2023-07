Liban: Un bébé abandonné dans un sac-poubelle découvert dans la gueule d’un chien errant

L’état du nourrisson, probablement âgé de quelques semaines à peine, est grave mais stable malgré plusieurs ecchymoses sur le visage et le corps.

Miraculé. Mercredi 19 juillet, un bébé a été retrouvé dans un sac-poubelle transporté par un chien errant, à Tripoli au Liban, rapporte The National , un quotidien d’Abu Dhabi. Le nourrisson, une petite fille probablement âgée de quelques semaines à peine, est vivant, malgré des ecchymoses sur le visage et le corps. Le chien tenait le sac-poubelle dans sa gueule, quand un passant a entendu des pleurs qui semblaient en provenir.

⚠️ Distressing Story:

A baby has been miraculously rescued by a stray dog after being pulled out of a trash can.

The incident happened in Tripoli, Lebanon and a passer by heard the baby crying as the dog was lifting her out of the trash.

The passer by was able to get the… pic.twitter.com/anuJBtMJic

— Oli London (@OliLondonTV) July 20, 2023